Seleção brasileira se prepara para Copa do Mundo Feminina em resort de luxo; veja imagens

Além do campo de futebol, o local conta com quadras de tênis, piscinas e campos de golfe

A seleção brasileira feminina desembarcou na Austrália, nesta terça-feira, 4, onde tentará seu primeiro título na Copa do Mundo – a Nova Zelândia também sediará a competição. Para se preparar para o torneio da Fifa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu hospedar as jogadoras num resort de luxo na cidade de Gold Coast. A opção pelo município tem relação com a semelhança na temperatura com a sede da Amarelinha na primeira fase da competição, a cidade de Brisbane. Outro motivo foi a estrutura oferecida pelo Hotel Royal Pines. Localizado a apenas 12 minutos de carro do centro de Surfers Paradise, o resort tem 100 hectares. Além do campo de futebol, o local conta com quadras de tênis, piscinas e campos de golfe. Fora isso, a hospedagem oferece uma estrutura exclusiva para as atletas, como um restaurante com vista panorâmica, quartos individuais e três academias. Veja imagens abaixo. A Canarinho começa sua trajetória no torneio em 24 de julho, diante do Panamá, às 8h (de Brasília). Cinco dias depois, o duelo será contra a potente França, às 7h (de Brasília). No mesmo horário, o Brasil fecha a fase de grupos contra a Jamaica, no dia 2 de agosto.