Fórmula 1: Bottas supera Hamilton e fecha primeiro dia em Ímola como mais rápido

O finlandês foi 0s010 mais rápido que o heptacampeão mundial, que fez sua melhor marca (1min15s561) com pneus macios

Reprodução/Fórmula 1 Valtteri Bottas pilota o carro Mercedes durante treino livre para o GP da Emilia-Romagna



A Mercedes dominou a sexta-feira do GP da Emilia-Romagna, no circuito de Ímola, na Itália, que recebe a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Após fazer dobradinha na primeira sessão de treinos livres pela manhã (horário local), repetiu a dose à tarde na segunda atividade do dia. E com a mesma ordem de seus pilotos: o finlandês Valtteri Bottas em primeiro e o inglês Lewis Hamilton logo atrás. No segundo treino livre, Bottas voltou a ocupar o posto de mais rápido da tabela de tempos de toda a sexta-feira ao registrar, com pneus médios, 1min15s551. O finlandês foi 0s010 mais rápido que o heptacampeão mundial, que fez sua melhor marca (1min15s561) com compostos macios.

Mas quem roubou a cena e brilhou foi Pierre Gasly. Com o carro da AlphaTauri, equipe que corre em casa neste fim de semana, o francês, também com pneus macios, ficou a apenas 0s078 do tempo de Bottas (1min15s629) e fechou o Top 3 do segundo treino livre. Quem teve má sorte foi Max Verstappen. Grande candidato a ser o maior adversário de Hamilton na luta pelo título nesta temporada, o holandês enfrentou problemas com o carro da Red Bull ainda nos primeiros minutos da sessão e não passou do 14.º lugar. A Ferrari teve um bom desempenho nesta sexta-feira de treinos com Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc, quarto e quinto, respectivamente. O monegasco, no fim da sessão, bateu na barreira de proteção da curva Rivazza. Saiu andando do carro, sem maiores problemas, mas a direção de prova acionou a bandeira vermelha, que, na prática, encerrou a atividade.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, que escapou livre de problemas no período vespertino, ficou com a sexta melhor marca. O japonês Yuki Tsunoda, com o segundo carro da AlphaTauri, foi o sétimo, à frente da McLaren do britânico Lando Norris. O italiano Antonio Giovinazzi, surpreendeu ao colocar a Alfa Romeo em nono, enquanto que o canadense Lance Stroll fechou o Top 10 com a Aston Martin. O espanhol Fernando Alonso foi o 13.º colocado com a Alpine, duas posições à frente da Aston Martin do alemãoo Sebastian Vettel. A Fórmula 1 volta à pista neste sábado com a terceira sessão de treinos livres, também com duração de 60 minutos, a partir de 6 horas (de Brasília), enquanto que a definição do grid de largada acontece às 9 horas.

*Com informações do Estadão Conteúdo