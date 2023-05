Fórmula 1 cancela GP da Emilia-Romagna após fortes chuvas atingirem a região

Segundo organização da categoria, cancelamento visa garantir a segurança das equipes e dos fãs e evitar uma sobrecarga às autoridades locais

Miguel MEDINA / AFP Corrida estava prevista para acontecer neste fim de semana e seria a quinta etapa do Mundial deste ano



A organização da Fórmula 1 decidiu cancelar a realização do GP da Emilia-Romagna, que seria disputado neste fim de semana em Ímola, na Itália. A corrida foi cancelada por causa das fortes chuvas que atingiram a região e provocaram enchentes no local. O cancelamento da etapa foi anunciado na manhã desta quarta-feira, 17, e, segundo a categoria, foi discutido com todas as equipes. “A decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos fãs, equipes e nosso pessoal, e é a coisa certa e responsável a fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil”, disse a organização da Fórmula 1 em comunicado divulgado ao público. Na terça-feira, 16, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari foi evacuado por causa da previsão de chuva e risco de inundação do local. Funcionários da FIA e das equipes já estavam trabalhando no local. A região da Emilia-Romagna entrou em alerta vermelho do Departamento de Proteção Civil da Itália. A entidade destaca a previsão de ventos fortes, alto risco de inundação e a chance de deslizamentos de terra. Com o cancelamento, a Fórmula 1 volta a correr no último final de semana de maio, entre os dias 26 e 28, quando será disputado o Grande Prêmio de Mônaco. Atualmente, Max Verstappen, da Red Bull, lidera o campeonato com 119 pontos, sendo seguido pelo colega de equipe, Sérgio Perez, que tem 105 pontos.

Confira o comunicado da categoria: