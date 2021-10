Fórmula 1 divulga calendário da temporada 2022; GP São Paulo será o penúltimo 

Em comunicado, a categoria informou que estão programadas 23 corridas, começando com o GP do Bahrein, em 20 de março

A FIA anunciou na tarde desta sexta-feira, 15, o calendário da Fórmula 1 para a temporada 2022. Em comunicado, a categoria informou que estão programadas o número recorde de 23 corridas, começando com o GP do Bahrein, em 20 de março, e encerrando em Abu Dhabi, no dia 20 de novembro. O GP São Paulo, realizado no Autódromo de Interlagos, está marcado para ser realizado de 11 a 13 de novembro, sendo a penúltima prova no Mundial. Algumas corridas, no entanto, ainda estão pendentes de confirmação. Estes são os casos de Ímola, Miami, Barcelona, Singapura e Austin.

Uma das mudanças é a ausência da prova chinesa no calendário. Como o próximo calendário não terá um GP na China, a organização abre caminho para uma temporada ainda mais longa em 2024, com o eventual retorno da prova chinesa. Segundo comunicado da F-1, a China ficará fora em 2022 por causa das “condições atuais da pandemia”. “Mas voltará a ser incluída no calendário assim que as condições permitirem.” Desta forma, a corrida chinesa se ausenta da competição por dois anos seguidos: 2020 e 2021. A maior novidade em 2022, porém, será a estreia de Miami, no dia 8 de maio. O circuito ainda precisará ser homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Os Estados Unidos terão duas provas, por já contarem com a corrida em Austin, em 23 de outubro. A Itália também terá duas corridas, em Ímola (GP de Emilia Romagna) e Monza (GP da Itália).

Veja o calendário abaixo: