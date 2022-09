Fórmula 1: Leclerc crava a pole no GP da Itália e faz a festa da torcida

Em outra etapa marcada por punições que alteram o grid, o piloto da Ferrari marcou 1m20s161 e conseguiu garantir a primeira posição da prova que começa às 10 horas (de Brasília) deste domingo, 11

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Charles Leclerc cravou a pole no GP da Itália de Fórmula 1



O monegasco Charles Leclerc fez a festa dos italianos neste sábado, 10, ao conquistar a pole position para o GP da Itália de Fórmula 1 no último minuto do treino classificatório. Em outra etapa marcada por punições que alteram o grid, o piloto da Ferrari não sofreu penalizações, marcou 1m20s161 e conseguiu garantir a primeira posição da prova que começa às 10 horas (de Brasília) deste domingo, 11. Max Verstappen, da Red Bull Racing, fez o segundo melhor tempo, seguido por Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (RBR) e Lewis Hamilton (Mercedes), mas todos estão no grupo de pilotos punidos por alterações no carro. Desta forma, o britânico George Russell, dono do sexto melhor tempo, vai largar da primeira fila com a punição aos rivais.

