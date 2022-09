Fórmula 1: Verstappen e Hamilton são punidos em grid do GP da Itália

Ao todo, cinco pilotos sofreram punições nesta sexta-feira para o Grande Prêmio do domingo

Reprodução/ Twitter @F1 GP da Itália de Fórmula 1 acontece no dia 11 de setembro



O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo, pode ter surpresas no pódio após punições no grid serem publicadas nesta sexta-feira, 09, para alguns pilotos. O líder do mundial, Max Verstappen (Red Bull), foi penalizado com cinco posições por exceder sua alocação de motores de combustão interna. Sergio Pérez, também da Red Bull, também terá uma queda no grid, mas de 10 posições. A lista de atletas punidos é longa: o heptacampeão Lewis Hamilton largará no final do grip ao lado de Yuki Tsunoda. Carlos Sainz Jr. (Ferrari) perdeu 25 posições e também estará com a turma do ‘fundão’. Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, cairá 15 posições. Todas as classificações e o gri de largada serão definidas neste sábado com o treino classificatório e, então, as punições serão adicionadas. Verstappen também foi punido no GP da Bélgica, há duas semanas, mas saiu do 14º lugar para a vitória.