Fórmula 1: Lewis Hamilton pode se tornar cidadão honorário brasileiro; entenda 

Na última quarta-feira, ao participar de um evento na capital paulista, o astro da Fórmula 1 disse que ‘se sente um pouco brasileiro’ e enalteceu a cultura do país

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lewis Hamilton concedeu uma palestra em evento na cidade de São Paulo



Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton está cada vez mais próximo de se tornar um cidadão honorário brasileiro. Na última quarta-feira, 13, a deputada federal Marília Arraes (PT/PE) deu parecer favorável ao projeto de resolução 79/2021, de autoria do deputado federal André Figueiredo (PDT/CE), que visa conceder o título ao piloto da Mercedes. Agora, o PR deve ser votado na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) para, posteriormente, ser levado para votação em plenário da Câmara dos Deputados.

André Figueiredo deu início ao processo ainda em novembro do ano passado, logo após Lewis Hamilton ganhar o Grande Prêmio de São Paulo 2021 e se declarar ao Brasil. Ontem, ao participar de um evento na capital paulista, o astro da Fórmula 1 disse que “se sente um pouco brasileiro”. Na palestra, o britânico falou para uma multidão sobre racismo e sua história de vida, além de ter enaltecido Ayrton Senna, um de seus maiores ídolos. “Este é o maior público que já vi. Tem um pouco de Brasil em mim”, iniciou Hamilton, após arriscar um “bom dia”, diante de quase 10 mil pessoas. “Neymar me convida para ir ao Brasil todos os anos. Quero passar mais tempo no país e aprender mais dessa cultura”, disse o piloto.