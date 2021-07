Fórmula 1: Lewis Hamilton renova contrato com a Mercedes até 2023

Desde 2013, quando entrou para a equipe alemã, o piloto britânico já conquistou seis títulos do Mundial de Pilotos, 77 vitórias em corridas e 74 pole positions

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lewis Hamilton está na equipe da Mercedes desde 2013 e já conquistou seis vezes o Mundial de Pilotos pela equipe



O piloto britânico Lewis Hamilton renovou o contrato com a Mercedes e vai continuar correndo na Fórmula 1 pela equipe alemã pelo menos até 2023. A informação foi anunciada na manhã deste sábado, 3, pela Mercedes e pelo piloto nas redes sociais. Desde 2013, quando entrou para a escuderia alemã, Hamilton já conquistou seis títulos do Mundial de Pilotos, 77 vitórias em corridas e 74 pole positions. No total, o britânico possui sete títulos mundiais, sendo o primeiro deles pela McLaren, em 2008. “Damos continuidade a um relacionamento que se tornou a dupla de pilotos e equipes de maior sucesso na história da Fórmula 1”, disse a Mercedes em comunicado oficial.

“É difícil acreditar que já faz quase nove anos que estou trabalhando com esse time incrível e estou animado para continuar nossa parceria por mais dois anos. Nós já conquistamos muitas coisas, mas ainda temos muito a conquistar dentro e fora da pista”, afirmou Hamilton. O piloto também exaltou o apoio que recebeu da Mercedes não só dentro da Fórmula 1 mas também em todos os seus posicionamentos a respeito de causas sociais. “Estou incrivelmente orgulhoso e grato pela maneira como a Mercedes me apoiou em meu esforço para melhorar a diversidade e a igualdade em nosso esporte. Eles se responsabilizaram e deram passos importantes na criação de uma equipe mais diversificada e um ambiente inclusivo.”

O CEO e chefe da Mercedes, Toto Wolff, também comemorou a renovação do contrato com Hamilton. “À medida que entramos em uma nova era da F1 a partir de 2022, não pode haver piloto melhor para ter em nossa equipe do que Lewis. Suas conquistas neste esporte falam por si, e com sua experiência, velocidade e habilidade de corrida, ele está no auge de suas forças.” Wolff completou dizendo que, enquanto Hamilton “tiver fogo” para correr, ele pode continuar na equipe alemã pelo tempo que quiser.