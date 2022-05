Fórmula 1 reduz o número de corridas para a temporada 2022; entenda 

As 23 corridas programadas para esta temporada representariam um recorde de número de etapas na história da categoria

Kirill Kudryavtsev/EFE O Grande Prêmio da Rússia foi cancelado nesta temporada



A Fórmula 1 emitiu uma nota nesta quarta-feira, 18, informando que o número de corridas da temporada passará de 23 para 22. Isto porque o GP da Rússia, cancelado por causa da invasão na Ucrânia, não será substituído no calendário. “Em 25 de fevereiro,após reuniões entre Fórmula 1, FIA e equipes, foi anunciado que o campeonato não realizaria mais o Grande Prêmio da Rússia em Sochi, que seria realizado de 23 a 25 de setembro. Mas, agora, foi revelado que não haverá GPs adicionais para preencher a lacuna – o que significa que o calendário de 2022 terá 22 corridas”, diz o comunicado.

As 23 corridas programadas para esta temporada representariam um recorde de número de etapas na história da Fórmula 1. Agora, com 22 provas no calendário, a quantidade de provas realizadas é a mesma da temporada passada, que quebrou a marca de 21 corridas disputadas em 2016, 2018 e 2019. O Grande Prêmio de Sochi, por sua vez, estava no calendário desde 2014, mas não resistiu às sanções impostas à Rússia dentro do esporte. A Fórmula foi uma das modalidades mais duras com as punições.