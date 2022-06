Fórmula 1 renova contrato com GP da Austrália até 2035

Novo acordo inclui corridas da F2 e F3 em Melbourne a partir de 2025

Reprodução/ F1 Corrida do GP da Austrália permanecerá no calendário por mais 13 anos



O GP de Melbourne, na Austrália, continuará no calendário da Fórmula 1 até 2035. A extensão de contrato foi anunciada nesta quarta-feira, 15. O acordo atual era válido até 2025 e é o primeiro anúncio de uma série de novidades na modalidade. A mídia internacional aponta que Sydney também entrou em uma briga para receber as corridas no país, mas o acordo não foi para frente. “Nos últimos dois anos, o promotor fez investimentos significativos para atualizar o circuito e continuará melhorando a experiência geral dos fãs e as instalações, incluindo o paddock e o pitlane, no circuito nos próximos anos. Isso melhorará a experiência dos torcedores, mas também modernizará as instalações para as equipes que serão essenciais para o bom andamento do evento na próxima década”, revelou a F1. As corridas da F2 e F3 também foram incluídas no novo pacote em Melbourne. Outra novidade no calendário foi anunciada há alguns meses com a entrada de Las Vegas como a terceira corrida nos EUA. O CEO da F1, Stefano Domenicali, visitou recentemente Joanesburgo, Baku e Montreal para conversas.