Fórmula 1: Sainz Jr. faz melhor tempo do dia na Itália e mantém Ferrari no topo

Os pilotos da principal categoria do automobilismo voltam para a pista na manhã deste sábado, 10

Carlos Sainz Jr. manteve a Ferrari na ponta no segundo treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 9. O espanhol cravou o melhor tempo do dia e desbancou o companheiro de time, o monegasco Charles Leclerc, e o holandês Max Verstappen, que mostrou evolução em comparação à primeira sessão desta etapa. Sainz anotou o tempo de 1min21s664, mais rápido que o 1min22s410 obtido por Leclerc no primeiro treino do dia. Sem conseguir repetir a liderança da sessão anterior, o piloto de Mônaco registrou o terceiro melhor tempo, com 1min21s857. Entre os dois pilotos da Ferrari apareceu o atual campeão mundial. Verstappen marcou 1min21s807. O líder do campeonato exibiu boa evolução em comparação ao início do dia, quando não passou do quinto tempo. Na ocasião, foi atrapalhado numa tentativa de volta rápido nos minutos finais do treino. Desta vez, pôde mostrar o potencial de sua Red Bull no veloz Circuito de Monza, um dos mais tradicionais do calendário da F-1. Com detalhes em amarelo, pelos festejos dos seus 75 anos, a Ferrari segue esbanjando domínio nos treinos livres, embora siga com dificuldades nas corridas. Nesta sexta, apesar da liderança, sofreu com o “porpoising”, ou “efeito golfinho”, dos seus carros nos trechos mais velozes do traçado italiano.

Desta vez, a Mercedes não conseguiu andar no mesmo ritmo da Ferrari. O britânico George Russell, terceiro mais veloz no primeiro treino, foi apenas o quinto mais rápido, com 1min22s386 Sem empolgar, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton anotou o sétimo tempo, com 1min22s503. Logo à frente da Mercedes, o também britânico Lando Norris anotou o quarto melhor tempo, com 1min22s338, mostrando que a McLaren está se encontrando na pista italiana. Já o parceiro de Verstappen na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, foi o sexto mais veloz, com 1min22s394. O Top 10 contou ainda com a dupla da Alpine e o tailandês Alexander Albon, da Williams, com o 10º melhor tempo (1min22s835). O francês Esteban Ocon registrou a oitava marca (1min22s728) e o espanhol Fernando Alonso foi o nono (1min22s752), num treino marcado pelo equilíbrio entre os dez primeiros colocados. Os pilotos da F-1 voltam para a pista na manhã deste sábado. O terceiro treino livre vai começar às 8 horas, pelo horário de Brasília. O grid de largada será definido às 11h. E, no domingo, a corrida está agendada para as 10 horas.

*Com informações do Estadão Conteúdo