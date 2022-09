Fórmula 1 terá 24 corridas na temporada 2023; veja as datas

O campeonato será iniciado no Bahrein, no dia de 5 de março, enquanto o encerramento está marcado para 26 de novembro, em Abu Dhabi

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Charles Leclerc pilotando sua Ferrari no GP da Itália de Fórmula 1



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou na manhã desta terça-feira, 20, que o Conselho Mundial aprovou o calendário da temporada 2023 da Fórmula 1 com 24 corridas. A principal novidade é a inclusão do Grande Prêmio de Las Vegas, que será a penúltima prova do ano, a terceira nos Estados Unidos – Miami e Austin também sediarão o torneio. O campeonato será iniciado no Bahrein, no dia de 5 de março, enquanto o encerramento está marcado para 26 de novembro, em Abu Dhabi. O GP de São Paulo será o antepenúltimo da temporada e acontecerá no dia 5 de novembro. “A presença de 24 corridas no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2023 é mais uma evidência do crescimento e do apelo do esporte em escala global. A adição de novos locais e a manutenção de eventos tradicionais sublinham a boa gestão do esporte pela FIA. Estou muito satisfeito por podermos levar a nova era de corridas emocionantes da Fórmula 1, criada pelos regulamentos de 2022 da FIA, para uma base de fãs mais ampla em 2023”, disse Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA.