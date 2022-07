Fórmula 1: Verstappen crava pole para o sprint race do GP da Áustria; Mercedes batem

O atual campeão mundial anotou 1min04s984 e largará o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA / Max Verstappen foi pole para GP o sprint race do GP da Áustria



Em treino marcado por batidas das Mercedes, o holandês Max Verstappen confirmou o favoritismo diante da torcida, nesta sexta-feira, 8, e faturou a pole position para o sprint race do GP da Áustria de Fórmula 1. A corrida curta, marcada para sábado, 9, vai definir o grid da prova austríaca, no domingo. Verstappen garantiu a pole com o melhor tempo do fim de semana até agora. O atual campeão mundial anotou 1min04s984. Ao lado do holandês, largará o monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari anotou 1min05s013. Logo atrás vem o outro piloto do time italiano, o motivado espanhol Carlos Sainz Jr., vencedor do GP da Inglaterra, no fim de semana passado. Ele marcou o tempo de 1min05s066. O treino foi marcado por uma incomum batida de Lewis Hamilton. Na última etapa da sessão classificatória, o Q3, o inglês perdeu o controle do carro na curva 7, atravessou a caixa de brita e parou apenas no muro de proteção, sem maiores riscos. Ele saiu andando do carro, com facilidade.

Como só tinha registrado uma volta na sessão, e com fraco desempenho, Hamilton largará do 10º lugar na sprint race. O revés decepcionou a Mercedes porque o piloto vinha apresentando boa performance tanto no primeiro treino livre quanto nas duas primeiras etapas da sessão classificatória. No Q2, chegou a registrar o melhor tempo do fim de semana. Sua batida paralisou o treino logo no início do Q3, por dez minutos, a 5min do fim da sessão. E fez a torcida laranja celebrar como se fosse um gol, ainda na esteira da rivalidade entre o inglês e Verstappen. Na retomada do treino, a situação ficou ainda pior para a Mercedes. George Russell também saiu sozinho da pista e parou no muro de proteção, danificando a traseira do seu carro. Uma nova bandeira vermelha foi acionada após paralisação de quase 10 minutos.

Na segunda retomada da sessão, com poucos segundos disponíveis para apenas uma tentativa de volta rápida, Verstappen se impôs. Seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, obteve o quarto tempo, mas corre o risco de perder a posição porque sua volta rápida no Q2 está sob investigação por ter atravessado o limite da pista. Russell, apesar da batida, ficou com o quinto lugar do grid, sendo seguido pelo francês Esteban Ocon, da Alpine; pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas; pelo alemão Mick Schumacher, também da Haas; pelo espanhol Fernando Alonso, da Alpine; e por Hamilton, que não conseguiu anotar volta rápida. O sprint race, que entrou na Fórmula 1 no ano passado, é uma corrida mais curta que define o grid de largada para a prova de domingo. A disputa está marcada para começar às 11h30 de sábado, pelo horário de Brasília.

Confira o grid de largada para o sprint race da F-1:

1.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min04s984

2.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min05s013

3.º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min05s066

4.º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min05s404

5.º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min05s431

6.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min05s726

7.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min05s879

8.º – Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min06s011

9.º – Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min06s103

10.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min13s151

——————————————————–

11.º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min06s160

12.º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min06s230

13.º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min06s319

14.º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min06s851

15.º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min25s847

———————————————————

16.º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min06s613

17.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min06s847

18.º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min06s901

19.º – Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min07s003

20.º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min07s083

*Com informações do Estadão Conteúdo