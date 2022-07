Após saída de Casagrande, Globo anuncia rescisão de contrato com Petkovic

Em nota, a emissora disse que a decisão foi tomada em ‘comum acordo’ e informou que o sérvio continuará trabalhando até o dia 1º de agosto

Reprodução/SporTV Petkovic não faz mais parte da equipe de Esportes da Globo



Um dia depois de demitir Walter Casagrande, a Rede Globo deu prosseguimento na reformulação de seu departamento de Esportes e anunciou a saída do ex-jogador Dejan Petkovic, que estava trabalhando como comentarista desde 2018. Em nota, a emissora disse que a decisão foi tomada em “comum acordo” e informou que o sérvio continuará trabalhando até o dia 1º de agosto. Pet, como é conhecido, ainda não se manifestou sobre o assunto. “Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais”, declarou a empresa.