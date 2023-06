Fórmula 1: Verstappen dá show e termina o dia como melhor nos dois treinos no GP da Espanha

Melhor nos dois treinos, o piloto da Red Bull fechou a sexta-feira melhorando sua marca em 700 milésimos, com 1min13s907

EFE/Alejandro Garcia Max Verstappen é o líder do Mundial de Pilotos



Atual bicampeão e líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen deu show no primeiro dia treinos no GP da Espanha, nesta sexta-feira, 2. Melhor nos dois treinos, o piloto da Red Bull fechou o dia melhorando sua marca em 700 milésimos, com 1min13s907. Diferentemente da manhã, a escuderia não conseguiu repetir a dobradinha com Fernando Alonso assumindo o segundo lugar. Sergio Pérez caiu para quarto, superado também por Nico Hülkenberg. A Williams, por outro lado, decepcionou, com seus dois pilotos, Alexander Albon e Logan Sargeant, como os piores. A Mercedes ocupou posição intermediária, com Russell em oitavo e Hamilton somente em 11°. A Ferrari melhorou um pouco o rendimento, com Charles Leclerc fechando em sexto (foi oitavo pela manhã) e com o companheiro Carlos Sainz também ganhando duas posições, terminando em sétimo. A definição do grid ocorre neste sábado. A corrida será no domingo, com largada às 10 horas (de Brasília).

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP da Espanha:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s907

2º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min14s077

3º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min14s177

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min14s219

5º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min14s242

6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s246

7º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min14s274

8º – George Russell (ING/Mercedes), 1min14s392

9º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min14s448

10º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s457

11º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min14s549

12º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s583

13º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min14s585

14º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min14s694

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min14s713

16º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min14s785

17º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min14s840

18º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min15s010

19º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s056

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s415

*Com informações do Estadão Conteúdo