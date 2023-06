Seleção brasileira feminina supera Holanda e vence a primeira na Liga das Nações de Vôlei

Após ser derrotado pela China na estreia, o Brasil contou com o talento de Ana Cristina, dona de 23 pontos, para garantir a vitória sobre as holandesas

Reprodução/Twitter/@volleyballworld Seleção brasileira de vôlei venceu a Holanda na Liga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou sua primeira vitória na Liga das Nações nesta quinta-feira, 1º, ao superar a Holanda por 3 sets a 0, com parciais 25/23, 25/23 e 25/21. Após ser derrotado pela China na estreia, o Brasil contou com o talento de Ana Cristina, dona de 23 pontos, para garantir a vitória sobre as holandesas, em Nagoia, no Japão. Ainda em reformulação, a equipe de José Roberto Guimarães volta à quadra na madrugada deste sábado, 3, às 00h40 (de Brasília), para encara a República Dominicana. Em busca do título inédito, as brasileiras ainda enfrentarão a Croácia na primeira fase do torneio. A competição, vale lembrar, também serve como preparação para o pré-olímpico, marcado para acontecer em setembro de 2023.