Gabriel Medina vence etapa de Margaret River e encerra jejum no Mundial de Surfe 

Sean M. Haffey/Getty Images/AFP Gabriel Medina é tricampeão mundial da WSL



Gabriel Medina desencantou na madrugada desta sexta-feira, 28, ao ser campeão da etapa de Margaret River, válida pela Liga Mundial de Surfe (World Surf League, a WSL). Inspirado, o brasileiro venceu três baterias seguidas para voltar a erguer uma taça na WSL – sua última conquista havia ocorrido em 2021, em Trestles, nos Estados Unidos, quando venceu o Finals e faturou o tricampeonato mundial. Na temporada passada, vale lembrar, o paulista ficou um longo tempo longe do mar, com a intenção de cuidar de sua saúde mental. Para voltar a festejar, Medina superou os compatriotas Filipe Toledo (quartas de final) e João Chianca (semi). Na grande decisão, ele não deu chances para o norte-americano Griffin Colapinto. Com o resultado, o três vezes campeão do mundo sobre quatro posições e entra de vez na briga pelo tetra em 2023. Atualmente, sete representantes do Brasil ainda estão lutando pelo tão cobiçado troféu, sendo eles: João Chianca (1º do ranking), Filipe Toledo (2º), Gabriel Medina (7º), Yago Dora (9º), Caio Ibelli (12º) e Italo Ferreira (16º), no masculino, além de Tati Weston-Webb (6ª), no feminino.