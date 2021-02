Gilbert Durinho é nocauteado e Brasil segue sem cinturão dos meio-médios do UFC

Em sua primeira tentativa de conquistar título inédito para o país, lutador de Niterói é derrotado pelo campeão Kamaru Usman

O nigeriano Kamaru Usman desfere golpes no brasileiro Gilbert Durinho durante a luta principal do UFC 258



Em sua primeira tentativa de conquistar o cinturão dos meio-médios (até 77 kg), do UFC, o brasileiro Gilbert Durinho foi nocauteado pelo nigeriano Kamaru Usman, que defendia o título. Durinho até começou bem a luta principal do UFC 258, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e chegou a derrubar seu ex-parceiro de treinos no primeiro round, mas não aguentou uma sequência de golpes no terceiro. Com a derrota do lutador de Niterói, o Brasil segue sem o título dos meio-médios na principal organização do MMA.

Durinho chegou a acertar um knockdown que derrubou Usman no primeiro round. O nigeriano chegou a ficar atordoado, mas se recuperou e se levantou. Depois disso, a luta passou a ficar mais estudada, com Usman apostando bastante nos jabs e dominando o brasileiro. Em um deles, no terceiro round, o campeão provocou a queda de Durinho, montou em cima do oponente e desferiu uma série de golpes, obrigando o árbitro Herb Dean a interromper o duelo. Foi a 17.ª vitória consecutiva do nigeriano no MMA, sendo 13 delas no UFC. Já Durinho perdeu a invencibilidade de quatro lutas.

*Com informações do Estadão Conteúdo