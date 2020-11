Lutador do UFC afirma que OVNIS sobrevoaram sua casa: ‘Estavam me observando’

Um relato feito na noite desta quarta-feira, 11, intrigou os fãs do UFC. O lutador Diego Sanchez escreveu em seu Twitter que avistou OVNIS em sua casa na noite de ontem. O avistamento aconteceu enquanto ele estava no jardim. “Eu estava fazendo trabalho de energia em meu jardim quando um OVNI voou em cima de mim. Chamei minha filha ‘rápido, rápido’. Ela observou essa coisa [pairar] a apenas centenas de metros de distância. Albuquerque é uma cidade que avistamentos são regulares. Mas essa merda foi contatada esta noite”. Sanchez acrescentou: “era óbvio que ele estava me observando”.

I was doing energy work on my patio as a ufo flew right up on me I called for my daughter quick quick she watched this thing Hoover only hundreds of feet away Albuquerque is a trip sightings are regular here. But this shit was contact tonight it was obvious it was watching me

— Diego Sanchez UFC (@DiegoSanchezUFC) November 12, 2020