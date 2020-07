Ginásio do Detroit Pistons, The Palace of Auburn Hills é implodido; assista

Arena que foi a casa dos Pistons nos três títulos da NBA dará lugar a um complexo de escritórios

Wikimedia The Palace of Auburn Hills foi a casa dos Pistons por quase 30 anos



O Palace of Auburn Hills, ginásio onde o Detroit Pistons jogou por quase 30 anos, foi implodido na manhã deste sábado (11). A estrutura, que ficava na cidade americana de Detroit, estava fechada desde outubro de 2017, quando a equipe passou a jogar na Little Caesars Arena, na mesma cidade. O ginásio foi demolido com uma grande explosão que foi acompanhada de longe por centenas de espectadores.

A área do Palace of Auburn Hills tinha 110 acres e foi vendida a uma empresa. A expectativa é de que o estádio dê lugar a um complexo de escritórios. Foram utilizados cerca de 360 quilos de explosivos para a demolição da arena. Segundo a imprensa local, operários vão limpar a área nos próximos meses e começar a construção do novo empreendimento.

Assista abaixo à implosão:

Watch: The Palace of Auburn Hills imposion The former home of the Pistons stands no more pic.twitter.com/aWuaKkEBqG — Brad Galli (@BradGalli) July 11, 2020

No ginásio, o Detroit Pistons ganhou seus três títulos da NBA, em 1989, 1990 e 2004. O Detroit Shock, equipe de basquete feminino, também ganhou três títulos da WNBA, em 2003, 2006 e 2008. Depois, o time se mudou para Tulsa e agora está no Texas, sob o nome de Dallas Wings. Além dos jogos de basquete, o Palace of Auburn Hills recebeu jogos de hockey e versões indoor de futebol e futebol americano. Também passaram pela arena artistas como Madonna, Michael Jackson, Prince, U2 e Pink Floyd.