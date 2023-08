GP da Holanda: Norris supera Verstappen em treino; Ricciardo é levado a hospital após batida

Treino classificatório está marcado para começar às 10h (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida ocorre no mesmo horário do domingo, 27

EFE/EPA/Sem van der Wal Lando Norris foi o melhor do segundo treino livre de Fórmula 1



A Fórmula 1 voltou das férias de meio de temporada nesta sexta-feira, 25, com os treinos livres do GP da Holanda. Lando Norris como dono do melhor tempo no segundo treino livre, após Max Verstappen liderar a primeira sessão. Depois de entrar no período de pausa da categoria em alta, com dois pódios, o britânico da McLaren anotou o tempo de 1min11s330 para superar o holandês da Red Bull por 0s023. O TL2 foi de muito equilíbrio e teve seis equipes diferentes do primeiro ao sexto lugar. Alexander Albon, que já havia se saído bem com sua Williams ao fazer o quinto tempo do TL1, foi o terceiro, seguido por Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlhpaTauri)e Pierre Gasly (Alpine). A repetição de equipe só veio na sétima posição, com Sergio Pérez (Red Bull) em sétimo. Lance Stroll (Aston Martin), Valterri Bottas (Alpha Romeo) e Fernando Alonso (Aston Martin) completaram o top 10. Enquanto isso, a Ferrari sofreu para ter um bom desempenho e teve Charles Leclerc em 11º lugar. Carlo Sainz ficou ainda mais abaixo, na 16ª posição. A disputa ainda foi marcada por acidentes dos australianos.

Preocupação com Ricciardo

Os australianos Oscar Piastri e Daniel Ricciardo se acidentaram em sequência na curva 3, ponto inclinado do circuito de Zandvoort. Embora no mesmo local, os dois não se tocaram e cada um se acidentou de uma forme. Ao perder o controle, Ricciardo até foi em direção ao carro do compatriota, mas conseguiu impedir a colisão. De acordo com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o piloto foi levado a um hospital próximo a fazer exames adicionais na mão esquerda. Caso não se recupere, Liam Lawson, que integra a equipe júnior da RBR, será titular no restante do fim de semana. O treino classificatório está marcado para começar às 10h (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida ocorre no mesmo horário do domingo, 27.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2 Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo