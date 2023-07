Fórmula 1 divulga calendário para a temporada 2024; confira 

Próximo campeonato terá 24 corridas, com início marcado para o final de semana de 29 de fevereiro a 2 de março, no Grande Prêmio do Bahrein

Reprodução/ Twitter @F1 GP do Brasil na temporada 2024 ocorrerá entre 1º e 3 de novembro



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou o calendário da próxima temporada da Fórmula 1, nesta quarta-feira, 5. Através das redes sociais, o órgão comunicou que o próximo ano terá 24 corridas, com início marcado para o final de semana de 29 de fevereiro a 2 de março, no Grande Prêmio do Bahrein. Mais uma vez, o país que mais receberá corridas será os Estados Unidos, com as provas de Miami, Austin e Las Vegas. Já o GP do Brasil está agendado para ocorrer entre 1º e 3 de novembro, sendo a 21ª prova do campeonato. O encerramento acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre 6 e 8 de dezembro.