Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 completa 50 anos: confira um pouco da história

Com arquibancadas lotadas, definições de títulos e corridas emblemáticas, o Brasil é um dos GPs mais emocionantes do calendário

Divulgação Autódromo de Interlagos é a casa do GP do Brasil ininterruptamente desde 1990



Em 1972, a Fórmula 1 desembarcou pela primeira vez no Brasil. Ainda sem contar pontos para o campeonato mundial, o Grande Prêmio do Brasil entrou no calendário oficial da modalidade apenas no ano seguinte e presenciou corridas históricas nesses 50 anos. Dois foram os palcos para os corredores: Autódromo de Interlagos (1976 e 1977/1990 em diante), em São Paulo, e Autódromo de Jacarepaguá (1979/1981 a 1989), no Rio de Janeiro. O primeiro GP Brasil oficial foi vencido pelo brasileiro Emerson Fittipaldi, piloto da Lotus. Por aqui foram definidos cinco títulos mundiais: 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Em 2005 e 2006, Fernando Alonso sagrou-se campeão, e em 2007, Kimi Raikkonen. O ano de 2008 é lembrado por todos os brasileiros, porque Felipe Massa venceu a corrida e poderia ser campeão mundial, mas Lewis Hamilton tirou o título do brasileiro e começou ali sua carreira de sucesso. Em 2009, Jenson Button venceu e foi campeão. Antes disso, em 1991, uma corrida de Ayrton Senna ficou marcada no país. Naquele ano, o brasileiro já era bicampeão do mundo, mas nunca tinha vencido o GP do Brasil. O carro da McLaren começou a apresentar problemas e Senna foi perdendo marchas durante as voltas. No fim, ele conseguiu a vitória somente com a 6ª marcha e o câmbio quebrado. Essa é uma das corridas mais célebres do brasileiro.

Nesse mesmo ano, Senna fez o gesto que rodou o mundo e foi repetido em 2021 por Lewis Hamilton: carregou uma bandeira do Brasil no carro. Com mais de 4 mil km de percurso e 15 voltas, o Autódromo de Interlagos tem até hoje Valtteri Bottas como o mais rápido do circuito, quando fez 1min10s540 em 2018. O maior vencedor é o francês Alain Prost, com seis vitórias, e a equipe McLaren é a mais vencedora, com 12 vitórias. Os brasileiros que venceram por aqui foram Emerson Fittipaldi (2x), José Carlos Pace (1x), Nelson Piquet (2x), Ayrton Senna (2x) e Felipe Massa (2x). Cada brasileiro tem a sua corrida favorita nesses 50 anos, o certo é que o GP Brasil é um evento fixo no calendário da cidade de São Paulo que atrai muitos turistas. O público sempre corresponde nas arquibancadas, lotando e fazendo barulho pelos pilotos. Na edição de 2022, o espetáculo ficou maior, com shows e promoção de artistas, parecido com os eventos internacionais. O GP Brasil está confirmado até 2025 no calendário da F1.