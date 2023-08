Grave acidente em GP de motovelocidade deixa dois pilotos morto em Cascavel; veja

Moto1000GP cancelou todas as atividades de pista do Campeonato Brasileiro; vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram

Reprodução/Youtube/ SOT Sports Acidente em GP de motovelocidade



Dois pilotos morreram neste domingo, 27, após um grave acidente durante a etapa da categoria Moto1000GP em Cascavel, no Paraná. Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42, foram as vítimas. O acidente aconteceu ainda na primeira volta, quando André caiu no meio da pisa com a moto. Ele chegou a levantar o braço para alerta que estava caindo, mas Érico não conseguiu desviar e colidiu com André. Um terceiro piloto conseguiu desviar e evitar um acidente ainda maior. Eles chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Diante do ocorrido, a Moto1000GP cancelou todas as atividades de pista do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade neste domingo. Esta etapa era a quarta da temporada de 2023, que teve início em Goiânia no mês de abril. As vítimas não eram parentes.