Grosjean mostra mão com queimaduras após acidente na F1 e comemora: ‘50% de volta’

Se recuperando bem, piloto segue com a mão esquerda enfaixada

Reprodução/ Instagram Grosjean postou o processo de recuperação em seu Instagram



Romain Grosjean segue se recuperando após sofrer um acidente grave no GP do Barein no fim do mês passado. Apesar do susto, o piloto da Haas saiu sem graves lesões, tendo só as duas mãos queimadas. Com o atendimento médico rápido, Grosjean já tirou as ataduras de uma das mãos e compartilhou o avanço em suas redes sociais. “50% de volta. Que bom, fico super feliz por ter minha mão direita livre de curativos. Muito creme o dia todo, mas é bom vê-lo em tão boa forma. Esperando minha mão esquerda se recuperar agora”, disse no Instagram. Apesar das queimaduras, Grosjean não perdeu a movimentação da mão e fez um joia para a câmera.