Guia do volante da F1: para que servem os botões e luzes

Um guia detalhado sobre as funções de cada comando, seletor e display no centro de controle de um carro de Fórmula 1.

Foto de JEAN CARNIEL / POOL / AFP



O volante de um carro de Fórmula 1 é uma das peças de engenharia mais complexas e vitais do esporte, funcionando como o cérebro e o centro de comando do piloto. Longe de ser apenas um dispositivo para direcionar o veículo, ele concentra dezenas de botões, seletores rotativos e luzes que permitem ao piloto gerenciar em tempo real todos os aspectos do carro, desde a estratégia de corrida até os mínimos ajustes de performance. Entender para que servem todos os botões e luzes no complexo volante de um carro de Fórmula 1 é fundamental para compreender a profundidade técnica e a habilidade exigida dos competidores. Este artigo detalha as principais funções encontradas neste equipamento de alta tecnologia.

Funções essenciais de pilotagem e comunicação

Os botões mais acessíveis e frequentemente utilizados no volante controlam as funções imediatas de pilotagem, segurança e comunicação com a equipe. Eles são posicionados para permitir que o piloto os acione rapidamente, sem tirar a atenção da pista.

DRS (Drag Reduction System): Geralmente um botão proeminente no topo do volante, ativa a asa traseira móvel em zonas de ultrapassagem designadas, reduzindo o arrasto aerodinâmico para aumentar a velocidade em retas.

Rádio (Radio): Ativa a comunicação por rádio com a equipe nos boxes. Essencial para receber instruções, relatar problemas e discutir estratégia.

Limitador de Pit Lane (Pit Limiter): Limita a velocidade do carro ao entrar no pit lane, garantindo que o piloto não exceda o limite de velocidade regulamentar e evite penalidades.

Ponto Morto (Neutral): Um botão marcado com “N” que coloca o carro em ponto morto. Usado principalmente quando o carro para, como após uma rodada ou nos boxes.

Bebida (Drink): Ativa um sistema que bombeia fluido para o capacete do piloto, essencial para a hidratação durante corridas longas e quentes.

Ultrapassagem (Overtake/OT): Libera a potência máxima disponível do motor e do sistema de recuperação de energia (ERS) por um período limitado, fornecendo um impulso extra para atacar ou defender uma posição.

Ajustes de performance e estratégia em tempo real

Além dos controles diretos, o volante possui múltiplos seletores rotativos e botões multifuncionais que permitem ao piloto ajustar o comportamento do carro durante a corrida. Esses ajustes são cruciais para adaptar o veículo às condições da pista, ao desgaste dos pneus e à estratégia de corrida.

Balanço de Freio (Brake Balance/BBAL): Um seletor rotativo que ajusta a distribuição da força de frenagem entre os eixos dianteiro e traseiro. Os pilotos o alteram constantemente durante a volta para otimizar a estabilidade nas freadas.

Diferencial (Differential): Controles que ajustam o bloqueio do diferencial em diferentes fases da curva (entrada, meio e saída). Isso afeta a tração e a rotação do carro, permitindo um ajuste fino para cada tipo de curva.

Modos de Motor (Engine Modes): Seletores que alteram o mapeamento do motor, gerenciando a entrega de potência e o consumo de combustível. Existem modos para qualificação (potência máxima), corrida (equilibrado) e economia de combustível.

Recuperação de Energia (ERS/Harvesting): Ajusta a intensidade com que o sistema de recuperação de energia (MGU-K) colhe energia durante a frenagem. Um nível mais alto recupera mais energia, mas pode afetar a estabilidade do carro.

Estratégia (Strategy Rotary): Um seletor que permite ao piloto alternar entre diferentes estratégias pré-programadas que afetam múltiplos sistemas do carro simultaneamente, como o motor e o ERS, para seguir o plano de corrida definido com a equipe.

Display, luzes e informações do piloto

O centro do volante é dominado por uma tela LCD que exibe uma vasta gama de informações cruciais, enquanto um conjunto de luzes LED fornece indicações visuais imediatas.

Luzes de Troca de Marcha (Shift Lights): Uma fileira de LEDs coloridos (geralmente verde, vermelho e azul) na parte superior do volante que se acendem progressivamente para indicar o momento ideal para subir a marcha, otimizando a aceleração.

Display LCD: A tela principal mostra dados vitais como a marcha atual, velocidade, tempos de volta, delta de tempo (comparação com a volta anterior ou com um adversário), temperatura dos pneus e freios, e o estado da bateria do ERS. O piloto pode alternar entre diferentes páginas de dados.

Luzes de Bandeira da FIA: LEDs nas laterais do volante que replicam as bandeiras de sinalização dos fiscais de pista (amarela para perigo, azul para dar passagem, etc.), garantindo que o piloto não perca nenhum aviso importante.

O volante de um carro de Fórmula 1 é, portanto, muito mais do que um meio de direção. É uma interface de dados e controle que permite uma sinergia completa entre piloto, carro e equipe. A capacidade de operar dezenas de funções complexas enquanto se pilota no limite absoluto é uma das características que definem o talento e a habilidade de um piloto de elite na categoria máxima do automobilismo.