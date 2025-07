Haliburton desfalca Pacers em toda a próxima temporada da NBA devido à lesão no tendão de Aquiles

O Indiana Pacers confirmou que o armador Tyrese Haliburton está fora da temporada 2025/26 da NBA. O jogador de 25 anos sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles direito durante o jogo 7 das finais deste ano contra o Oklahoma City Thunder, disputado em 22 de junho. Ele passou por cirurgia em Nova York há duas semanas e iniciou o longo processo de reabilitação, que deve durar mais de um ano. “Não jogará na próxima temporada. A cirurgia foi bem-sucedida, mas não queremos correr riscos”, afirmou Kevin Pritchard, presidente da franquia, em entrevista coletiva. “Não tenho dúvidas de que ele voltará ainda melhor.”

Haliburton se machucou no início da decisão, quando o placar ainda marcava 16 a 16. Após um movimento rápido, torceu o tornozelo e caiu com dores intensas. A lesão encerrou precocemente a participação do armador nas finais, vencidas pelo Thunder por 103 a 91. O jogador já vinha atuando no sacrifício, após sentir a panturrilha direita no jogo 5 da série. Nas redes sociais, ele lamentou o desfecho da temporada: “Trabalhei a vida inteira para chegar a esse momento e é assim que termina? Não faz sentido”, escreveu, ao lado de uma foto em que aparece em uma cama de hospital.

Com médias de 18,6 pontos e 8,6 assistências por jogo, Haliburton foi um dos principais responsáveis pela campanha histórica dos Pacers, que chegaram à final da NBA pela segunda vez em sua história. Ele é o terceiro jogador com status de All-Star a romper o tendão de Aquiles nos últimos playoffs, ao lado de Damian Lillard (Milwaukee Bucks) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

Além da baixa de Haliburton, os Pacers perderam o pivô Myles Turner, que se transferiu para o Milwaukee Bucks após o fim do contrato. As ausências devem dificultar as pretensões da equipe na próxima temporada.

