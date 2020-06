Hamilton vai às ruas de Londres e participa de ato contra o racismo

Montagem sobre fotos/Reprodução Lewis Hamilton usou óculos, gorro e máscara para se juntar aos demais presentes na manifestação



O hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton participou neste domingo, 21, em Londres, de um protesto contra o racismo. O ato organizado após a repercussão do assassinato do norte-americano George Floyd, um homem negro, no fim de maio, pela polícia, reuniu milhares de pessoas na capital britânica e contou com a presença do piloto da Mercedes, que usou óculos, gorro e máscara para se juntar aos demais presentes na manifestação. Hamilton revelou a presença na passeata em uma postagem no Twitter. O piloto aparece vestido com roupa preta e carregando um cartaz com a frase “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam, em português). O ato ocorreu nos arredores do Hyde Park, um dos principais pontos turísticos de Londres, e, segundo o multicampeão da Fórmula 1, foi um evento pacífico e marcado pela presença de pessoas de variadas origens.

Hamilton tem se manifestado continuamente nas últimas semanas para defender a realização das manifestações antirracistas pelo mundo. “Fui ao Hyde Park hoje para o protesto pacífico. Estava muito orgulhoso de ver pessoalmente tantas pessoas de todas as raças e origem participando do movimento. Foi realmente emocionante. Eu me extremamente positivo com a mudança, mas não podemos parar agora”, escreveu o atleta. O único piloto negro da Fórmula 1 disse apoiar a derrubada de símbolos racistas pelo mundo e criou uma comissão para promover a diversidade no automobilismo. A temporada deste ano da categoria ainda não começou por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a primeira corrida está prevista para o início de julho, na Áustria.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo