Hamilton rebate Nelson Piquet: ‘Vamos focar em mudar a mentalidade’; FIA, Fórmula 1 e Mercedes apoiam britânico

Brasileiro tricampeão da principal categoria do automobilismo se referiu ao britânico, heptacampeão, com termo racista durante entrevista

EFE/EPA/Francois Lenoir / Pool Hamilton tenta levar a pauta racial para debate na Fórmula 1



O piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton rebateu o termo racista utilizado por Nelson Piquet durante uma entrevista. “Vamos focar em mudar a mentalidade”, publicou em suas redes sociais em português, antes de completar em inglês. “É mais do que a linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem mais lugar em nosso esporte. Fui cercado dessas atitudes e alvo durante toda minha vida. Já houve muito tempo para aprender. O tempo para ação chegou”. O britânico, heptacampeão da categoria, ainda ironizou o brasileiro, tricampeão, ao compartilhar postagem de fã que disse que ele deveria perguntar quem era Nelson Piquet.

Vamos focar em mudar a mentalidade — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Piquet usou diversas vezes o termo ‘neguinho’ para se referir a Hamilton ao comentar o acidente entre o britânico e Max Verstappen no GP de Silverstone de 2021 durante uma entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira em novembro de 2021, que teve trecho publicado pelo canal Enerto. “O neguinho [Lewis Hamilton] meteu o carro e não deixou [desviar]. O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho meteu o carro e não deixou [Verstappen desviar]. O neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro [Verstappen] se f****. Fez uma puta sacanagem”, afirmou o tricampeão mundial.

Além do próprio Hamilton, a fala de Piquet também foi rebatida pela Mercedes, equipe pela qual o heptacampeão corre, pela Fórmula 1 e pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA). “A FIA condena fortemente qualquer linguagem ou comportamento racista ou discriminatório, que não tem lugar no esporte ou na sociedade. Expressamos nossa solidariedade com Lewis Hamilton e apoiamos totalmente seu comprometimento com a igualdade, diversidade e inclusão nos esportes a motor”, escreveu a entidade que comanda o automobilismo no mundo. A Mercedes também ressaltou a luta de Hamilton. “Lewis lidera os esforços no nosso esporte para combater o racismo, e é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora das pistas. Juntos, nós compartilhamos a visão para esportes a motor diversos e inclusivos, e esse incidente ressalta a importância fundamental de continuar a lutar por um futuro mais brilhante”, declarou a escuderia. A Fórmula 1 fez comunicado parecido. “Lewis é um embaixador incrível para nosso esporte e merece respeito. Seus esforços contínuos para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos e algo pelo qual estamos comprometidos na F-1”, publicou a categoria.