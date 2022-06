Corinthians anuncia acordo com a Caixa Econômica para quitar dívidas da construção da Neo Química Arena

O clube ainda tem uma dívida de R$ 611 milhões e se organiza para pagar parceladamente até 2041

Reprodução/Neo Química Arena Construída em 2013, a Neo Química Arena teve dinheiro do BNDES investido e agora o clube tenta pagar a dívida contraída



O Corinthians anunciou na noite desta segunda-feira, 27, que o Conselho Deliberativo aprovou os termos do novo acordo com a Caixa Econômica Federal para quitar pendências referentes ao empréstimo para construção da Neo Química Arena. O acordo foi detalhado nesta segunda-feira em reunião na sede do Parque São Jorge, mas os termos não foram detalhados pelo clube em nota. Ao todo, a dívida é de R$ 611 milhões. De acordo com o jornal Lance!, esse acordo diz respeito à primeira parcela a ser paga, que ao invés de ocorrer no fim deste ano será apenas no segundo semestre de 2023. O parcelamento anual teria duração até 2041 com parcelas de R$ 32 milhões, mas como a Hypera Pharma paga ao Corinthians pelo naming rights da Arena, o clube deve arcar com algo em torno de R$ 17 e R$ 18 milhões por ano.