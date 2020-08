Hamilton roda na pista, mas garante pole em Silverstone

Segundo colocado no Mundial, a cinco pontos do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, larga na segunda posição

EFE/EPA/Frank Augstein Hamilton garantiu a pole no GP da Grã-Bretanha



O hexacampeão mundial Lewis Hamilton cravou neste sábado (1) a sua terceira pole position na temporada 2020 da Fórmula 1, a 91ª de toda a carreira, ao ser o mais rápido do treino oficial do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, liderando a segunda dobradinha seguida da Mercedes. Hamilton, que lidera o atual campeonato teve desempenho discreto nas duas primeiras partes do classificatório e chegou a rodar na pista do circuito de Silverstone durante o Q2, mas não sofreu danos no carro e pôde cravar a pole com o tempo de 1min24s303. Segundo colocado no Mundial, a cinco pontos do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas foi 0s313 mais lento e largará na segunda posição na corrida deste domingo (2).

O domínio da Mercedes mais uma vez foi tamanho que o terceiro colocado do treino, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou mais de um segundo atrás de Hamilton, com a marca de 1min25s325. Ao seu lado na segunda fila amanhã, em quarto, estará o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Mais uma vez, a escuderia italiana, que aparece apenas na quinta colocação do Mundial de construtores, se viu longe da briga pelo topo. O outro piloto do time, o alemão Sebastian Vettel, sairá apenas na décima colocação. A terceira fila terá as outras duas equipes que estão à frente da Ferrari no campeonato: a McLaren, com o britânico Lando Norris em quinto, e a Racing Point, com o canadense Lance Stroll em sexto. Completam o top 10 do treino oficial em Silverstone o espanhol Carlos Sainz, também da McLaren, e as duas Renault, com o australiano Daniel Ricciardo em nono e o francês Esteban Ocon em nono.

*Com EFE