Hamilton se emociona com casal que interrompeu casamento por sua causa: ‘Fez a minha semana’

Lewis Hamilton ficou emocionado com um casal brasileiro que interrompeu a cerimônia de casamento para comemorar a vitória do piloto da Mercedes no GP de São Paulo da Fórmula 1. Através de sua conta no Instagram, o heptcampeão mundial compartilhou o vídeo em que o homem e a mulher celebram o triunfo. Na gravação, é possível ver um totem do britânico, que aparece decorado com uma gravata. Além disso, os brasileiros fizeram um brinde colocando champanhe no tênis, algo muito comum na principal categoria de automobilismo do mundo.

“Este episódio fez a minha semana! Essas duas belas pessoas se casaram no domingo, e foram avisados do meu resultado enquanto estavam se casando”, escreveu Hamilton nos Stories da rede social. “Parabéns para vocês dois. Desejo toda a felicidade do mundo, e obrigado pelo apoio. Enviando todo o meu amor e energia”, completou o profissional da Mercedes, que se declarou ao país durante o final de semana e até levantou a bandeira após cruzar a linha de chegada na primeira posição.

Assista ao vídeo abaixo: