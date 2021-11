Pelé presenteia Hamilton com camisa da seleção brasileira autografada: ‘Atuação maravilhosa’

‘É muito bom ver um piloto da Fórmula 1 levantar a nossa bandeira no pódio’, disse o Rei do Futebol após a vitória do britânico no GP de São Paulo de Fórmula 1

Reprodução/Instagram/@pele Pelé presenteou Lewis Hamilton com uma camisa da seleção autografada



Pelé utilizou sua conta no Instagram, na tarde desta segunda-feira, 15, para mostrar o seu presente a Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1 e vencedor do GP de São Paulo do último domingo. Na rede social, o Rei exibiu uma camiseta da seleção brasileira de futebol autografada e parabenizou o inglês pela bela apresentação no Autódromo de Interlagos. “Uma atuação maravilhosa. Um dia tão glorioso para você, @lewishamilton, quanto para nós, brasileiros. É muito bom ver um piloto da Fórmula 1 levantar a nossa bandeira no pódio. Obrigado por ser quem você é”, escreveu o ex-jogador.

Lewis Hamilton deu um verdadeiro show nas pistas de Interlagos no último final de semana. Punido no sprint race, o piloto da Mercedes largou na última posição, mas acabou em quinto na corrida classificatória do sábado. O britânico, no entanto, largou apenas em 10º por ter trocado o motor de seu carro. Ainda assim, ele ultrapassou seus concorrentes, deixando até o concorrente pelo título Max Verstappen para trás. Agora, restando três provas para o término da temporada, Hamilton soma 14 pontos a menos que o holandês da Red Bull.