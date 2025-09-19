Hamilton supera McLaren no 2º treino livre do GP do Azerbaijão de F-1; Bortoleto é o 15º

Pilotos voltam a pista neste sábado (20) para a formação do grid, e a corrida está marcada para domingo (21), às 8h (horário de Brasília)

EFE/EPA/ALI HAIDER Lewis Hamilton entra em seu carro durante os treinos livres para o GP do Azerbaijão, em Baku



A Ferrari comandou o segundo treino livre na manhã desta sexta-feira (19), em Baku, e viu Lewis Hamilton finalizar a sessão para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o mais veloz, com o tempo de 1min41s293. O seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, veio na cola e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto figurou em 15º.

O treino contou com uma disputa particular dos dois ferraristas pelo posto de mais veloz. Charles Leclerc liderou por boa parte, mas com uma volta sensacional, Hamilton conseguiu superar a marca do companheiro e finalizar na primeira colocação.

A Mercedes foi outro destaque da atividade ao obter o terceiro e o quarto lugares, à frente de Bearman (5º) e Verstappen (6º). Já Bortoleto não melhorou o seu tempo mesmo com a troca do jogo de pneus e fez um treino apenas regular e terminou em 15º.

McLaren faz dobradinha e Norris lidera o 1º treino livre

A primeira atividade desta sexta-feira no circuito de rua de Baku, para o GP do Azerbaijão, teve a McLaren com protagonista. A equipe emplacou uma dobradinha com Lando Norris em primeiro, com o tempo de 1min42s704, e Oscar Piastri logo atrás. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou no terceiro posto. Gabriel Bortoleto foi o 14º.

O treino contou com uma interrupção de cerca de 25 minutos por causa de um pedaço de borracha que ficou preso embaixo da zebra na curva 16 atrapalhando o andamento da movimentação. A paralisação complicou o cronograma das equipes. Bortoleto fez o 16º tempo na primeira tentativa e depois ganhou duas posições na segunda tomada de tempo.

Os pilotos voltam à pista neste sábado (20) para o terceiro treino livre e, depois, para a definição do grid para a disputa do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo (21), às 8h (horário de Brasília).

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do GP do Azerbaijão:

1º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min41s293

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min411s367

3º – George Russell (ING/Mercedes), 1min41s770

4º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min41s779

5º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min41s891

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min41s902

7º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min41s989

8º – Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min42s167

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min42s177

10º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s199

11º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min42s255

12º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min42s295

13º – Isack Hadjar (FRA/RB), 1min42s443

14º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min42s444

15º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min42s561

16º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min42s674

17º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min42s771

18º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min42s820

19º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min42s967

20º – Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min43s322

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert