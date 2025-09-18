Flamengo abre dois, sofre gol no fim e deixa escapar boa vantagem diante do Estudiantes na Libertadores

Com o resultado, joga por um empate na partida de volta, em La Plata, na próxima semana, para avançar à semifinal

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Varela jogador do Flamengo comemora seu gol com De Arrascaeta jogador da sua equipe durante partida contra o Estudiantes no estádio Maracanã pelo campeonato Copa Libertadores 2025



O Flamengo abriu vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores, mas deixou escapar a chance de construir um placar mais confortável. Nesta quinta-feira (18), no Maracanã, o time carioca começou arrasador, marcou dois gols em menos de dez minutos, mas cedeu no fim e venceu o Estudiantes por apenas 2 a 1. Com o resultado, joga por um empate na partida de volta, em La Plata, na próxima semana, para avançar à semifinal.

O início foi avassalador. Logo aos 15 segundos, Pedro girou na área e abriu o placar. Pouco depois, aos oito minutos, Varela ampliou com um belo voleio. Dominante, o Flamengo empilhou chances e poderia ter transformado a vitória em goleada.

O Estudiantes, dono de quatro títulos da Libertadores, resistiu à pressão e conseguiu equilibrar a partida na reta final do primeiro tempo. No segundo, os brasileiros seguiram superiores, mas desperdiçaram oportunidades de ampliar. A situação ficou mais difícil após a expulsão de Plata, em lance considerado equivocado, e o time argentino descontou com Carrillo aos 45 minutos. Agora, o Flamengo vai à Argentina com a vantagem do empate, mas com a sensação de que poderia ter liquidado a vaga ainda no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo