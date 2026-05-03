História da virada milagrosa de Kimi Räikkönen em 2007

Kimi Räikkönen superou uma desvantagem matemática improvável na última corrida para derrotar a dupla da McLaren, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, garantindo o título mundial de Fórmula 1 no GP do Brasil

ATTILA KISBENEDEK / AFP Kimi Räikkönen substituiu Michael Schumacher na temporada de 2007



A temporada de 2007 da Fórmula 1 é amplamente considerada uma das mais dramáticas e imprevisíveis de todos os tempos. O campeonato foi marcado pela intensa rivalidade interna na equipe McLaren e pela espionagem industrial conhecida como “Spygate”. No entanto, o desfecho da temporada girou em torno de como Räikkönen reverteu a desvantagem contra Hamilton e Alonso para ser campeão em 2007 no Brasil. Chegando à última etapa em terceiro lugar na classificação, o piloto finlandês da Ferrari precisava de uma combinação complexa de resultados para conquistar seu único título mundial, em um feito que ficou conhecido como “O Milagre de Interlagos”.

História e linha do tempo da temporada

A jornada de Kimi Räikkönen em 2007 começou com a enorme responsabilidade de substituir Michael Schumacher na Ferrari. Embora tenha vencido a corrida de abertura na Austrália, o meio da temporada foi dominado pela McLaren. A equipe britânica contava com o bicampeão Fernando Alonso e o estreante fenômeno Lewis Hamilton.

A disputa interna na McLaren tornou-se tóxica, permitindo que a Ferrari se recuperasse na segunda metade do campeonato. A reviravolta começou a se desenhar nas duas últimas etapas:

GP da China: Na penúltima corrida, Lewis Hamilton tinha a chance de ser campeão antecipadamente. No entanto, um erro estratégico da McLaren, somado ao desgaste excessivo dos pneus, fez com que o inglês atolasse na entrada dos boxes. Räikkönen venceu a prova, mantendo-se matematicamente vivo.

A chegada ao Brasil: Para a etapa final em Interlagos, a classificação mostrava Hamilton com 107 pontos, Alonso com 103 e Räikkönen com 100.

A largada em Interlagos: Felipe Massa, companheiro de Kimi, largou na pole position, com Räikkönen em terceiro. Na largada, Kimi ultrapassou Hamilton imediatamente.

O problema de Hamilton: Ainda na primeira volta, ao tentar recuperar a posição, Hamilton saiu da pista. Pouco depois, seu carro sofreu uma falha temporária no câmbio, fazendo-o cair para a 18ª posição.

A estratégia da Ferrari: Com Alonso sem ritmo para acompanhar as Ferraris, a Scuderia executou uma estratégia de pit stops perfeita para inverter as posições de Massa e Räikkönen, garantindo a vitória do finlandês.

Regras e funcionamento da pontuação em 2007

Para entender a magnitude do feito e como Räikkönen reverteu a desvantagem contra Hamilton e Alonso, é fundamental compreender o sistema de pontuação vigente na época, que era muito mais punitivo para quem não terminasse no pódio do que o sistema atual.

A pontuação distribuída aos oito primeiros colocados seguia a escala:

1º lugar: 10 pontos

2º lugar: 8 pontos

3º lugar: 6 pontos

4º lugar: 5 pontos

5º lugar: 4 pontos

6º lugar: 3 pontos

7º lugar: 2 pontos

8º lugar: 1 ponto

Para ser campeão, Räikkönen precisava vencer a corrida e torcer contra seus rivais. A matemática necessária era:

Se Kimi vencesse (chegando a 110 pontos): Alonso precisava chegar no máximo em 3º (somaria 109) e Hamilton no máximo em 6º (somaria 110, mas perderia no número de vitórias). Se Kimi chegasse em 2º (chegando a 108 pontos): Alonso precisava ser 5º ou pior e Hamilton 8º ou pior.

O resultado final da corrida foi Kimi em 1º, Massa em 2º e Alonso em 3º. Hamilton, após uma corrida de recuperação, terminou apenas em 7º. A classificação final do campeonato ficou:

Kimi Räikkönen: 110 pontos

Lewis Hamilton: 109 pontos

Fernando Alonso: 109 pontos

Títulos e recordes da conquista

O triunfo de Räikkönen em 2007 não apenas lhe garantiu o Campeonato Mundial de Pilotos, mas também solidificou estatísticas importantes para a Ferrari e para sua carreira.

Número de vitórias: Kimi foi o piloto que mais venceu no ano, com 6 vitórias (Austrália, França, Grã-Bretanha, Bélgica, China e Brasil), contra 4 de Hamilton e 4 de Alonso. Esse foi o critério de desempate crucial.

Último título da Ferrari: Até o momento, este permanece como o último título de Pilotos conquistado pela Scuderia Ferrari.

Campeonato de Construtores: A Ferrari também conquistou o título de construtores naquele ano, beneficiada pela desclassificação da McLaren devido ao escândalo de espionagem.

Margem de vitória: A diferença de apenas 1 ponto sobre o segundo e terceiro colocados torna este um dos campeonatos mais apertados da história da Fórmula 1.

Curiosidades sobre o GP do Brasil de 2007

Os bastidores daquela tarde em São Paulo envolvem detalhes que quase mudaram o curso da história, indo além do desempenho na pista.

O drama do combustível: Horas após a corrida, os comissários investigaram as equipes BMW Sauber e Williams por utilizarem combustível em temperatura abaixo do permitido pelo regulamento. Se fossem desclassificadas, Hamilton subiria de posições na classificação da prova e seria o campeão. Após longa deliberação, nenhuma punição que alterasse o resultado foi aplicada.

A ajuda de Felipe Massa: O piloto brasileiro, correndo em casa e com a pole position, desempenhou um papel vital. Ele aceitou a estratégia da equipe para permitir que Räikkönen assumisse a liderança após a segunda rodada de pit stops, sacrificando uma vitória certa em Interlagos pelo título da equipe.

O “botão errado”: Anos depois, especulou-se que o problema no câmbio de Hamilton foi causado pelo próprio piloto ao pressionar acidentalmente o botão de procedimento de largada durante a corrida, o que reiniciou o sistema hidráulico, embora a McLaren tenha sempre tratado o caso como falha mecânica.

A vitória de Kimi Räikkönen em 2007 transcende as estatísticas; ela representa a perseverança e a capacidade de manter a frieza sob pressão extrema, características que lhe renderam o apelido de “Iceman”. Ao reverter uma situação que parecia matematicamente perdida contra dois dos maiores pilotos da história, Räikkönen escreveu um dos capítulos mais emocionantes do esporte a motor, provando que na Fórmula 1 nada está decidido até a bandeira quadriculada.