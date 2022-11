Histórico! Brasil fica em 4º na final por equipes femininas no Mundial de Ginástica Artística

Nesta quarta-feira, 2, será a vez da equipe masculina competir na final por equipes, em Liverpool

Ricardo Bufolin/CBG Equipe feminina fez o melhor resultado do país na final por equipes feminina



O time Brasil de Ginástica Artística feminina fez história nesta terça-feira, 1º, ao terminar a final por equipes em 4º no Mundial que acontece em Liverpool, na Inglaterra. A equipe formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Julia Soares e Carolyne Pedro ficou atrás dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá. Esse é o melhor resultado da ginástica feminina do país na história, superando o 5º lugar em 2007. Assim como nos Jogos Olímpicos e no Mundial passado, Rebeca foi o destaque com seu ‘Baile de Favela’ no solo e a melhor pontuação no salto. O Brasil ainda vai competir nos próximos dias: nesta quarta é a vez da equipe masculina disputar a final por equipes às 14h25 (horário de Brasília). Na quinta, dia 3, será o individual geral feminino às 15h30 e na sexta o individual geral masculino às 14h45. No sábado e domingo, às 10h15, as finais por aparelhos. Tudo será transmitido no canalolimpicodobrasil.com.br e no SporTV.