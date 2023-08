Ídolo do Sport, Carlinhos Bala é anunciado em time de futebol americano de Recife

O ‘Rei de Pernambuco’ recebeu a camisa 31 e atuará como kicker, sendo responsável por chutar field goals, extra points e kick offs

Reprodução/Instagra/@recifemariners Carlinhos Bala foi anunciado como novo reforço do Recife Mariners



O ex-jogador Carlinhos Bala, ídolo do Sport, foi anunciado como novo reforço do Recife Mariners, time de futebol americano. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 10, o clube informou que o “Rei de Pernambuco” recebeu a camisa 31 e atuará como kicker, sendo responsável por chutar field goals, extra points e kick offs. Aposentado do futebol desde 2021, o atleta comemorou o acerto nas redes sociais. “Meu irmão, isso de jogar futebol não é mais para mim, não. Vou viver novos ares”, escreveu o esportista de 44 anos. Natural da capital pernambucana, Carlinhos surgiu no Santa Cruz, vestiu as cores do Nautico e brilhou de vez no Sport. Pelo Leão, ele ganhou a Copa do Brasil (2008) e foi bicampeão do Estadual (2007 e 2008). O antigo atacante ainda vestiu as cores de grandes times nacionais, como Cruzeiro e Fortaleza. No novo esporte, ele atuará pela Liga FBA, o principal campeonato de futebol americano do Brasil.