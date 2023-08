Tottenham aceita proposta do Bayern de Munique por Harry Kane; veja detalhes

Gigante da Baviera entrou em acordo com os Spurs e depende apenas de um ‘sim’ do centroavante para fechar o negócio

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Harry Kane deve trocar o Tottenham pelo Bayern de Munique



O Bayern de Munique está muito perto de anunciar a contratação do atacante Harry Kane. Segundo publicação do jornal “The Athletic”, na manhã desta quinta-feira, 10, o Gigante da Baviera entrou em acordo com o Tottenham e depende apenas de um “sim” do centroavante para fechar o negócio. De acordo com a matéria, o valor da proposta ultrapassaria os 100 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões), além de bônus. Peça-chave dos Spurs, o jogador de 30 anos também já teria aceitado receber 29 milhões de euros (R$ 155 milhões) por temporada. Ainda assim, conforme diversos veículos, o atleta estaria disposto a ficar na Inglaterra por se empolgar com o começo do trabalho do treinador Ange Postecoglou. Inicialmente, a imprensa europeia avisa informado que os ingleses haviam recusado a oferta dos alemães. Por medo de perder seu astro “de graça”, entretanto, os britânicos recuaram, aceitando o valor oferecido pelos germânicos. Atualmente, Kane tem vínculo com o Tottenham somente até a metade de 2024.

Revelado nas categorias de base do Tottenham, Kane foi emprestado para equipes menos da Inglaterra até se firmar no clube, em 2013. Nos últimos dez anos, Harry Kane tornou-se protagonista da equipe londrina, somando 435 jogos, 280 gols e 64 assistências. Apesar da relação com a torcida, ele deseja mudar seus planos e atuar por outro grande time na carreira. Dono de vários recordes pessoas e prêmios individuais, ele ainda não ganhou um título oficial como profissional. Pela seleção inglesa, o atleta participou das últimas duas Copas do Mundo (2018 e 2022), sendo artilheiro do torneio sediado na Rússia. Ele ainda foi vice-campeão da última Eurocopa, amargando a derrota nos pênaltis para a Itália, em Wembley.