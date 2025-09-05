Início de temporada, show do intervalo e Taylor Swift: Veja tudo que você precisa saber sobre o jogo da NFL em São Paulo

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h, no estádio do Corinthians

Reprodução/Instagram/@nflbrasil Além da partida, a liga tenta apresentar participações especias para seus jogos internacionais recheadas de estrelas



A cidade de São Paulo recebe nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, a principal liga de futebol americano do mundo, a NFL. Na Arena do Corinthians, em Itaquera, se enfrentam Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, na semana de abertura da liga. O time de Patrick Mahomes e Travis Kelce, o Chiefs vem de uma boa temporada com final traumatizante. O Chargers aposta em um elenco renovado para levar o estrelado Justin Herbert a atingir o seu máximo potencial na liga.

Os times

Após 15 vitórias e apenas duas derrotas, o Chiefs foi atropelado do Super Bowl LIX pelo Philadelphia Eagles por 40 a 22. O time verde também jogou no Brasil no ano passado, contra o Green Bay Packers e venceu a sua partida por 34 a 29. Foi o primeiro jogo da liga americana no Brasil, também na Arena do Corinthians. Patrick Mahomes, maior nome da liga e provavelmente o futuro melhor quarterback da história, fez uma das piores partidas de sua vida, onde apesar de ter mais jardas lançadas que Jalen Hurts, QB dos Eagles, sofreu duas interceptações e seis sacks que foram cruciais para a derrota.

O Chiefs tenta deixar no passado o baque da última temporada e focar em recuperar o anel de campeão na final que será disputada em São Francisco em fevereiro do ano que vem. Continuando no Estado da Califórnia, o Los Angeles Chargers vem de um momento diferente. Se recuperando de uma péssima temporada em 2023 de apenas cinco vitórias e 12 derrotas, o ano de 2024 foi mais animador, com um 11-6 que garantiu time nos playoffs (eliminatórias). Jogando o Wild Card, uma espécie de repescagem, por 32 a 12 para o Houston Texans. O futuro da franquia, porém, é promissor.

O quarterback Justin Herbert, de 27 anos, que chegou a liga como grande promessa, deve ter o seu melhor elenco nesta temporada, com as chegadas do novato Omarion Hampton e Najee Harris. Além disso, o recebedor Tre Harris também chega para se somar ao décimo segundo anista Keenan Allen. A expectativa é que o QB consiga superar os números de 23 touchdowns e apenas 3 interceptações no ano de 2024. Em suma, a noite promete um grande jogo em São Paulo.

As atrações

Além da partida, a liga tenta apresentar participações especias para seus jogos internacionais recheadas de estrelas. O saxofonista americano Kamasi Washington, nominado ao Emmy e Grammy irá cantar o hino americano antes do jogo. Já para o hino brasileiro, o estrela Ana Castela foi a voz escolhida e deve agitar a arquibancada.

No intervalo, o show fica por conta de KAROL G, vencedora de um Grammy. Apesar de não tão conhecida no Brasil, a colombiana é dona de hits como “Si Antes Te Hubiera Conecido”, que tem mais de 947 milhões de visualizações no Youtube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neo Química Arena (@neoquimicaarena)

A loira vem?

Travis Kelce, tight end do Chiefs, anunciou recentemente o noivado com a estrela mundial Taylor Swift. O casal, muito badalado, e que lembra a antiga dupla formada por Tom Brady e Gisele Bündchen que acabou em divórcio em 2022, é um dos maiores sucessos da liga. Depois que eles começaram a se relacionar, a cantora passou ser figurinha carimbada nas partidas no Arrowhead Stadium, casa dos Chiefs.

Com o noivado oficializado recentemente, os rumores que ela poderia vir ao jogo no Brasil aumentaram. Apesar disso, o jogador desembarcou no Aeroporto de Guarulhos desacompanhado. Será que a cantora pode aparecer de última hora? Só assistindo ao jogo para saber.