Início de temporada, show do intervalo e Taylor Swift: Veja tudo que você precisa saber sobre o jogo da NFL em São Paulo
Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h, no estádio do Corinthians
A cidade de São Paulo recebe nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, a principal liga de futebol americano do mundo, a NFL. Na Arena do Corinthians, em Itaquera, se enfrentam Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, na semana de abertura da liga. O time de Patrick Mahomes e Travis Kelce, o Chiefs vem de uma boa temporada com final traumatizante. O Chargers aposta em um elenco renovado para levar o estrelado Justin Herbert a atingir o seu máximo potencial na liga.
Os times
Após 15 vitórias e apenas duas derrotas, o Chiefs foi atropelado do Super Bowl LIX pelo Philadelphia Eagles por 40 a 22. O time verde também jogou no Brasil no ano passado, contra o Green Bay Packers e venceu a sua partida por 34 a 29. Foi o primeiro jogo da liga americana no Brasil, também na Arena do Corinthians. Patrick Mahomes, maior nome da liga e provavelmente o futuro melhor quarterback da história, fez uma das piores partidas de sua vida, onde apesar de ter mais jardas lançadas que Jalen Hurts, QB dos Eagles, sofreu duas interceptações e seis sacks que foram cruciais para a derrota.
O Chiefs tenta deixar no passado o baque da última temporada e focar em recuperar o anel de campeão na final que será disputada em São Francisco em fevereiro do ano que vem. Continuando no Estado da Califórnia, o Los Angeles Chargers vem de um momento diferente. Se recuperando de uma péssima temporada em 2023 de apenas cinco vitórias e 12 derrotas, o ano de 2024 foi mais animador, com um 11-6 que garantiu time nos playoffs (eliminatórias). Jogando o Wild Card, uma espécie de repescagem, por 32 a 12 para o Houston Texans. O futuro da franquia, porém, é promissor.
O quarterback Justin Herbert, de 27 anos, que chegou a liga como grande promessa, deve ter o seu melhor elenco nesta temporada, com as chegadas do novato Omarion Hampton e Najee Harris. Além disso, o recebedor Tre Harris também chega para se somar ao décimo segundo anista Keenan Allen. A expectativa é que o QB consiga superar os números de 23 touchdowns e apenas 3 interceptações no ano de 2024. Em suma, a noite promete um grande jogo em São Paulo.
As atrações
Além da partida, a liga tenta apresentar participações especias para seus jogos internacionais recheadas de estrelas. O saxofonista americano Kamasi Washington, nominado ao Emmy e Grammy irá cantar o hino americano antes do jogo. Já para o hino brasileiro, o estrela Ana Castela foi a voz escolhida e deve agitar a arquibancada.
No intervalo, o show fica por conta de KAROL G, vencedora de um Grammy. Apesar de não tão conhecida no Brasil, a colombiana é dona de hits como “Si Antes Te Hubiera Conecido”, que tem mais de 947 milhões de visualizações no Youtube.
A loira vem?
Travis Kelce, tight end do Chiefs, anunciou recentemente o noivado com a estrela mundial Taylor Swift. O casal, muito badalado, e que lembra a antiga dupla formada por Tom Brady e Gisele Bündchen que acabou em divórcio em 2022, é um dos maiores sucessos da liga. Depois que eles começaram a se relacionar, a cantora passou ser figurinha carimbada nas partidas no Arrowhead Stadium, casa dos Chiefs.
Com o noivado oficializado recentemente, os rumores que ela poderia vir ao jogo no Brasil aumentaram. Apesar disso, o jogador desembarcou no Aeroporto de Guarulhos desacompanhado. Será que a cantora pode aparecer de última hora? Só assistindo ao jogo para saber.
