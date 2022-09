Ironizou? Hamilton presenteia Fernando Alonso após ser chamado de ‘idiota’ no GP da Bélgica 

A polêmica na Fórmula 1 começou quando o britânico literalmente subiu no carro do espanhol, causando um acidente logo na primeira volta

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Lewis Hamilton é heptacampeão mundial de Fórmula 1



Lewis Hamilton e Fernando Alonso resgataram uma das maiores rivalidades da Fórmula 1 deste século no último domingo, 28, quando o britânico literalmente subiu no carro do espanhol, causando um acidente logo na primeira volta. Imediatamente, o piloto da Alpine chamou o heptacampeão mundial de “idiota”, criando um clima tenso na principal categoria do automobilismo. Alonso, é verdade, até minimizou o erro do rival posteriormente, tentando esfriar a polêmica. Na última quarta-feira, 31, porém, o astro da Mercedes usou sua conta no Instagram para oferecer ao antigo rival um boné com sua assinatura e uma dedicatória. O “presente”, que era adornado com uma fita adesiva com os dizeres “Para Fernando”, foi considerado como uma ironia. Na legenda da publicação, por outro lado, Hamilton preferiu não citar Alonso. “Apesar de o fim de semana não ter corrido como desejávamos, depois de uma pausa fantástica, foi bom voltar ao trabalho. Amo minha profissão, minha equipe e adorei a energia em Spa. Obrigado à equipe pelo trabalho árduo e obrigado aos fãs que apareceram para mostrar o seu carinho. Gosto de vocês”, escreveu.

