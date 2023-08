Copa do Brasil: CBF define data do sorteio dos mandos das finais entre Flamengo e São Paulo

As decisões do torneio estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Taça da Copa do Brasil ficará com Flamengo ou São Paulo nesta temporada



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira, 23, a data do sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O evento acontecerá a partir das 14 horas da próxima segunda-feira, 28, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A primeira decisão está marcada para 17 de setembro, enquanto a grande decisão ocorrerá no domingo seguinte, no dia 24 do mesmo mês. Mesmo com o Maracanã fechado para reforma do gramado, o Rubro-Negro garante que utilizará o estádio em uma das finais. O Morumbi, por sua vez, é a casa do Tricolor e também estará repleto de são-paulinos. Enquanto os cariocas buscam o pentacampeonato, os paulistas tentam o título inédito.