Jaqueline Mourão supera Robert Scheidt, Formiga e Rodrigo Pessoa com 8ª participação em Olimpíadas

A atleta do esqui cross country tornou-se a esportista do país com mais participações em Jogos Olímpicos de todos os tempos

EFE/EPA/Kimimasa Mayama Jaqueline Mourão tornou-se recordista brasileira em participações nas Olimpíadas



Jaqueline Mourão cravou o seu nome na história do esporte brasileiro ao participar de sua oitava edição de Olimpíadas nesta terça-feira, 8, na Pequim-2022. Com a marca, a atleta do esqui cross country supera o velejador Robert Scheidt, a jogadora de futebol Formiga e o cavaleiro Rodrigo Pessoa, tornando-se a esportista do país recordista em participações em Jogos Olímpicos de todos os tempos, sendo cinco de Inverno e três de Verão. Apesar do feito, a veterana de 46 anos não teve sucesso na disputa do sprint livre, terminando na 84ª colocação e ficando de fora da zona de classificação dos próximos dias.

“Agora, posso falar. Oito vezes olímpica! É incrível, estou muito feliz. É um peso nas costas que saiu. Desde a manhã, competir, teste Covid-19, tudo isso. Agora, posso esquecer, só olímpica. Muito feliz, feliz por toda a caminhada. Desde acreditar, poder acreditar estar nos Jogos, fazer história para o meu país. É o que eu levo. Estou muito orgulhosa”, disse Jaqueline Mourão, que foi a representante brasileira na cerimônia de Abertura da Pequim-2022 e que ainda vai disputar a prova dos 10km clássico, na quinta-feira, a partir das 4h (horário de Brasília).

Além de Jaqueline Mourão, outros dois brasileiros participaram de provas do esqui cross county nesta terça-feira. O principal resultado do dia foi no masculino, em que Manex Silva, de 19 anos, foi o melhor sul-americano da prova ao ficar na posição 71 entre 90 atletas, com 3min08s64 e 171.68 pontos FIS. Em termos de pontuação, esse é o melhor resultado de um brasileiro na modalidade em Jogos Olímpicos, superando Mourão em Vancouver-2010 (172.88) na prova de Distance. Além disso, Manex deixou para trás Franco Dal Farra, da Argentina, Yonathan Fernandez, do Chile, e Carlos Quintana, da Colômbia, e ficou à frente de atletas de países tradicionais nos esportes de inverno como Coreia do Sul, Eslovênia e Islândia. Já Eduarda Ribera ficou na 89ª colocação, quatro posições atrás da recordista olímpica.

*Com informações do Estadão Conteúdo