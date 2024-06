Jerry West, ídolo dos Lakers e inspiração do logo da NBA, morre aos 86 anos

Ídolo conquistou o único título da NBA em 1972 e foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, pela seleção de basquete dos Estados Unidos

Jerry West, ídolo do Los Angeles Lakers na década de 1960, que inspirou a criação do logo da NBA, morreu nesta quarta-feira (12) aos 86 anos, anunciou a franquia Los Angeles Clippers. West foi armador dos Lakers de 1960 a 1974. Conquistou seu único título da NBA em 1972 e foi medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Roma 1960 pela seleção de basquete dos Estados Unidos. Nos anos posteriores, trabalhou como dirigente em vários times da liga americana, mais recentemente no Los Angeles Clippers. Em 1969, a NBA criou seu logo atual, com a silhueta de West conduzindo a bola, uma imagem inspirada em uma fotografia do lendário ex-jogador capturada durante uma partida. Com uma velocidade e rapidez impressionantes e grande precisão, West recebeu o apelido de ‘Mr. Clutch’ por sua habilidade de arremessar sob pressão. “Driblava tão rápido e arremessava tão inesperadamente que o jogador que o marcava sempre parecia estar tentando pegar uma pena em uma grande onda”, escreveu o colunista dos Los Angeles Times Jim Murray, em 1993. “Jerry West podia fazer tudo o que Michael Jordan fazia e os 25.192 pontos em sua carreira comprovam isso”. Em sua trajetória na NBA, West teve de média 27,0 pontos, 5,8 rebotes e 6,7 assistências por jogo.

Uma vida atormentada

Jerome Alan West nasceu em 28 de maio de 1938. Cresceu em uma família pobre na Virgínia Ocidental, atormentado pela morte de seu irmão mais velho na guerra da Coreia (1950 a 1953) e com medo de seu pai abusivo.

“Quando se tem um pai que te bate, como fazia o meu, por motivos que ainda estou tentando entender, é difícil pensar que você é muito especial, que merece elogios”, escreveu West em uma autobiografia publicada em 2011.

Essas memórias revelaram uma vida na qual West usou o basquete para lutar contra a depressão e a ansiedade, com resultados surpreendentemente bem-sucedidos. Duas vezes All-American da Universidade da Virgínia Ocidental, West liderou ao lado de Oscar Robertson o time dos Estados Unidos que ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Roma 1960.

O Minneapolis Lakers draftou West como segunda escolha, atrás de Robertson, no Draft da NBA de 1960, e a franquia se mudou pouco depois para Los Angeles, onde West se estabeleceria como astro da liga americana de basquete.

West foi o terceiro jogador na história da NBA a alcançar os 25.000 pontos, depois de Wilt Chamberlain e Robertson. Nas Finais da NBA de 1969 contra o arquirrival Boston Celtics, foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP), apesar da derrota dos Lakers. West foi 14 vezes All-Star da NBA e foi o maior pontuador da liga em 1970. Entrou para o Hall da Fama do Basquete em 1980. Os Lakers também aposentaram o número de sua camisa, o 44.

Após encerrar sua carreira como jogador, West treinou os Lakers de 1976 a 1979, e posteriormente ganhou oito títulos como dirigente na NBA, cinco deles com o Los Angeles Lakers na era do “Showtime” da década de 1980, com Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

West também foi dirigente dos Lakers campeões em 2000 e do Golden State Warriors nos títulos de 2015 e 2017, antes de ir para os Clippers.

*Com informações da AFP

