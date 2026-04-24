João Fonseca avança à 3ª rodada do Madrid Open após desistência de Marin Cilic

Tenista croata informou que o motivo do abandono é uma intoxicação alimentar; brasileiro espera o resultado da partida entre o espanhol Rafael Jodar e o australiano Alex de Minaur

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca avança sem jogar à 3ª rodada do Madrid Open



João Fonseca avançou de maneira automática à terceira rodada do Madrid Open após o croata Marin Cilic abandonar a competição. A decisão foi anunciada pela organização do torneio nesta sexta-feira (24), a poucas horas do início da partida. O motivo da desistência do tenista de 37 anos (número 51 do ranking e ex-top 3) foi por causa de uma intoxicação alimentar.

Como era cabeça de chave, João Fonseca não disputou a primeira fase. O carioca aguarda o resultado do confronto entre o espanhol Rafael Jodar e o australiano Alex de Minaur (AUS) para conhecer o seu adversário. O confronto deve acontecer no domingo (26), ainda sem horário definido.

Aos 19 anos, esta será a terceira participação de João Fonseca no Madrid Open, a primeira como cabeça de chave. Em 2024, ele foi eliminado pelo britânico Cameron Norrie e, no ano passado, acabou derrotado pelo americano Tommy Paul.

Fonseca ocupa atualmente a 31ª posição do ranking mundial e está em momento de ascensão na temporada. O carioca protagonizou duelos equilibrados contra atletas da primeira prateleira do tênis mundial, como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

“Foram duas semanas muito boas, com bons resultados contra bons jogadores. Derrotas difíceis, mas onde eu consegui fazer bons jogos. Venho para cá com bastante confiança e, depois de um tempo prejudicado por falta de ritmo e lesão, consegui concretizar o meu nível de jogo”, afirmou o tenista, em entrevista recente à ESPN.

*Com informações do Estadão Conteúdo