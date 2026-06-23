João Fonseca desiste do ATP de Eastbourne após desconforto no ombro

Este era o último torneio antes de Wimbledon

João Fonseca desistiu nesta terça-feira (23) da disputa do ATP 250 de Eastbourne, último torneio antes de Wimbledon. O brasileiro sentiu um desconforto no ombro direito e usou as redes sociais para anunciar que evitar um agravamento antes do Grand Slam.

“Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio de Eastbourne. O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon”, anunciou o brasileiro em seu Instagram.

Número 27 do mundo – caiu duas posições na ranking divulgado segunda-feira – João Fonseca estrearia nesta quarta-feira (24), diante do britânico Giles Hussey, apenas o 293º do ranking.

“Sou muito grato à organização do torneio pela recepção incrível que tive aqui. Agora é seguir trabalhando. Nos vemos em Wimbledon!”, agradeceu o brasileiro, já ansioso por seu terceiro Grand Slam da temporada após ir muito bem em Roland Garros.

João Fonseca seria o cabeça de chave 1 em Eastbourne e tinha grandes chances de somar mais um título na carreira após ganhar nas duplas em Hale, no fim de semana. A sequência dura de partidas, porém, serve de alerta para descansar alguns dias.