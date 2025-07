João Fonseca sobe para o número 47 no ranking da ATP e chega ao top 10 de brasileiros

Mesmo sem jogar, carioca conseguiu subir da 48ª posição para a 47ª graças à queda de concorrentes na última semana

João Fonseca entrou para o top 10 dos brasileiros mais bem ranqueados de todos os tempos. Número 47 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o carioca desbancou Cássio Motta, paulista que chegou a estar na posição 48, em 1986. Agora, João se encontra na décima posição na listagem do Brasil. Após Wimbledon, o tenista de 18 anos havia pulado para a 48ª colocação do ranking mundial. Porém, mesmo sem jogar na última semana, ele manteve os 1.116 pontos e conseguiu subir uma posição graças a queda de concorrentes, como o americano Marcos Giron e o espanhol Pedro Martínez.

Fonseca se tornou o 12º tenista brasileiro a figurar no Top 50 no início deste mês. Ele participou pela primeira vez do Grand Slam de Wimbledon neste ano, cuja eliminação aconteceu no dia 4 de julho, na terceira rodada, para o chileno Nicolás Jarry. A meta do jovem e de sua equipe é de entrar no Top 40 para ter chances de ser cabeça de chave nos torneios de Grand Slam.

A primeira posição no ranking brasileiro pertence a Gustavo Kuerten. Guga é tricampeão de Roland Garros e foi número 1 do mundo em 2000. Após ele, vêm Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º), Fernando Meligeni (25º) e Luiz Mattar (29º).

