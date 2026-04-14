Após vencer por 2 sets a 0, brasileiro agora enfrenta o francês Arthur Rinderknech, adversário derrotado da semana passada em Monte Carlo

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca vence chileno Alejandro Tabilo na estreia do ATP 500 de Munique



Mostrando que continua em boa forma, João Fonseca (35º do ranking) superou Alejandro Tabilo (45º) nesta terça-feira (14) e estreou com vitória no ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro demonstrou superioridade técnica e protagonismo em momentos decisivos da partida para vencer o chileno, seu algoz no ATP 250 de Buenos Aires, por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/1) e 6/3.

Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. Em Monte Carlo, na semana passada, João venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida, válida pelas oitavas de final, está marcada para quarta-feira (15), ainda sem horário definido.

O frio de nove graus em Munique não impediu os tenistas de protagonizarem um confronto equilibrado logo no primeiro set. Tabilo começou melhor e confirmou break point após Fonseca cometer dupla falta. O carioca devolveu bem no serviço do rival e empatou em 2/2 após rally que animou o público.

Durante o primeiro set, um torcedor roubou a cena ao pedir para Fonseca fechar logo a parcial porque estava muito frio. O brasileiro continuou melhor e deslanchou após a partida ir para o tie-break, vencendo o game de desempate por 7/1 e abrindo vantagem no placar.

Apesar do revés no set inicial, Tabilo não esmoreceu e demonstrou resistência. O chileno encaixou bem os saques no início da parcial, mas Fonseca teve habilidade para vencer pontos na rede e no smash e deixou o rival em maus lençóis.

Tabilo precisou se desdobrar para “sair das cordas” e ainda chegou a salvar três break points, mas o chileno cometeu erros na devolução e Fonseca, após salvar uma quebra de saque, teve dois match points a seu favor e fechou a parcial em 6/3 com um ótimo voleio.

*Com informações do Estadão Conteúdo