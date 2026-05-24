João Fonseca vence francês Luka Pavlovic na estreia de Roland Garros
Único representante brasileiro na chave simples masculina, carioca superou o número 240 do ranking por 3 sets a 0 e agora encara o croata Dino Prizmic (71º) na segunda rodada
O brasileiro João Fonseca venceu neste domingo (24) o francês Luka Pavlovic na primeira rodada da chave principal de Roland Garros. O tenista carioca, atual número 30 do ranking mundial, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/2.
Luka Pavlovic, de 26 anos, ocupa a 240ª posição no ranking da ATP e garantiu sua vaga na chave principal após vencer três partidas na fase classificatória. Esse foi o primeiro confronto entre os dois atletas no circuito profissional. Pavlovic fez sua estreia em chaves principais de Grand Slams e, recentemente, havia sido derrotado por outro brasileiro, João Lucas Reis, no Challenger de Zagreb.
Na segunda rodada, João Fonseca vai enfrentar o croata Dino Prizmic (71º), que derrotou o norte-americano Michael Zheng (145º), também por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/3. A projeção do sorteio indica que, se alcançar a terceira rodada, o brasileiro poderá ter como adversário o sérvio Novak Djokovic, atual número quatro do mundo e detentor de três títulos em Roland Garros.
Fonseca chegou a Roland Garros após se recuperar de dores no punho que o levaram a desistir do ATP 500 de Hamburgo. Em entrevista no dia de mídia do evento, o atleta afirmou estar plenamente recuperado.
Esta é a segunda participação de João Fonseca no Grand Slam francês. Na edição do ano passado, o tenista venceu dois jogos, superando o polonês Hubert Hurkacz e o francês Pierre Hugues-Herbert, antes de ser eliminado na terceira rodada pelo britânico Jack Draper. O carioca é o único representante do Brasil na chave principal de simples masculina nesta edição.
*Com informações do Estadão Conteúdo
