Joe Bryant, ex-jogador da NBA e pai de Kobe, morre aos 69 anos

“Jellybean”, destaque no Philadelphia 76ers e Houston Rockets, também atuou como treinador nos Estados Unidos e Europa

Reprodução @lakersworldofficial Joe Bryant, pai de Kobe Bryant e ex-jogador da NBA, faleceu aos 69 anos



Morreu, nesta terça-feira (16), Joe Bryant, pai do falecido Kobe Bryant, em decorrência de um derrame cerebral. A informação foi confirmada pela imprensa americana e equipes das quais fez parte. Conhecido como “Jellybean”, pelo seu gosto por doces, Joe se formou na Universidade La Salle e foi selecionado na primeira rodada do Draft da NBA de 1975, pelo Golden State Warriors. No mesmo ano foi trocado pelo Philadelphia 76ers, onde jogou quatro temporadas e, antes de se mudar para Europa, ainda passou pelo San Diego Clippers e Houston Rockets. Entre 2003 e 2015, o ex-ala de 2,05m atuou como treinador, começando no basquete feminino, na pequena escola próxima da Filadélfia, Akiba Hebrew Academy, e tendo passagens por Tailândia e Japão, onde encerrou a carreira, no Rizing Fukuoka.

“Ficamos tristes em anunciar o falecimento do grande jogador de basquete da La Salle Joe Bryant”, escreveu nesta terça-feira a equipe universitária que Joe defendeu como jogador (1973-1975) e treinador (1993-1996).

“Era um membro muito querido da família Explorer e fará muita falta”, acrescenta a nota, que não detalha a causa da morte.

Fran Dunphy, atual técnico do time da La Salle, declarou ao jornal The Philadelphia Inquirer que Joe sofreu recentemente um derrame cerebral.

Por sua vez, o Olimpia Milan, equipe italiana da qual Joe foi coproprietário junto com Kobe, também disse estar “profundamente triste com o falecimento de Joe Bryant”.

Joe Bryant pouco apareceu em público desde o acidente de helicóptero que matou seu filho Kobe, sua neta Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas.